Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області розширює доступ до сучасної діагностики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області стала доступною з початку 2026 року, передає Politeka.

Про запуск програми повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ініціатива передбачає фінансування профілактичних медичних обстежень, спрямованих на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та психічних розладів. Проєкт реалізують у межах державної програми «Скринінг здоров’я 40+».

Кожен громадянин віком від 40 років отримує персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на «Дія.Картку» нараховують 2000 гривень, які дозволено використати виключно для проходження скринінгових процедур.

Для людей, які не користуються цифровими сервісами, передбачено альтернативний спосіб оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводять державні, комунальні та приватні медичні заклади, що відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ. Перелік установ обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Бюджет програми на 2026 рік становить 10 мільярдів гривень. Організатори наголошують, що фінансова підтримка допомагає людям старшого віку своєчасно контролювати самопочуття, виявляти потенційні ризики та запобігати розвитку складних хвороб.

Уряд підкреслює, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області розширює доступ до сучасної діагностики та сприяє збереженню активного способу життя. Регулярний скринінг дозволяє оперативно реагувати на зміни в організмі та підтримувати належний рівень здоров’я.

