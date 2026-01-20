Грошова допомога для догляду для пенсіонерів на Одещині надається не всім пенсіонерам.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Одеській області в 2026 році зросла у розмірі, проте важливо знати нюанси її отримання, повідомляє Politeka.net.

Порядок надання виплати регулюється Законом України № 1727-IV.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Одеській області надається не всім пенсіонерам автоматично, а лише тим, хто відповідає низці вимог. Сам по собі вік не є достатньою підставою для нарахування цієї допомоги.

Обов'язкові умови для призначення такої надбавки включають:

досягнення українця 80-річного віку;

одиноке проживання;

отримання пенсії за віком;

потреба у постійному сторонньому піклування за станом здоров'я українця;

наявність підтвердженого медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Для того щоб скористатися таким правом, необхідно подати до Пенсійного фонду України відповідну заяву про призначення допомоги і додати до неї такі документи:

висновок ЛКК, де зазначено про потребу в постійному сторонньому

догляді;

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг з Пенсійного фонду про те, що людина не отримує доплату на догляд.

Без подання відповідної заяви та повного пакета необхідних документів надбавка на піклування не призначається.

Розмір допомоги на піклування для пенсіонерів в Одеській області від 80 років встановлюється відповідно до статті 8 цього закону на рівні 40 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Прожитковий мінімум зріс до 2595 гривень у 2026 році. У зв'язку з цим надбавка на догляд для одиноких пенсіонерів тепер становить 1038 гривень.

