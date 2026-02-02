Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области расширяет доступ к современной диагностике.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области стала доступна с начала 2026 года, передает Politeka.

О запуске программы сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Инициатива предусматривает финансирование профилактических медицинских обследований, направленных на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и психических расстройств. Проект реализуют в рамках государственной программы «Скрининг здоровья 40+».

Каждый гражданин от 40 лет получает персональное приглашение через приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на «Дія.Карту» насчитывают 2000 гривен, которые разрешено использовать исключительно для прохождения скрининговых процедур.

Для людей, не пользующихся цифровыми сервисами, предусмотрен альтернативный способ оформления через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование проводятся государственными, коммунальными и частными медицинскими учреждениями, отвечающими требованиям Министерства здравоохранения и НСЗУ. Список учреждений обещают обнародовать в ближайшее время.

Бюджет программы на 2026 составляет 10 миллиардов гривен. Организаторы отмечают, что финансовая поддержка помогает людям старшего возраста своевременно контролировать самочувствие, выявлять потенциальные риски и предотвращать развитие сложных заболеваний.

Правительство подчеркивает, что денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области расширяет доступ к современной диагностике и способствует сохранению активного образа жизни. Регулярный скрининг позволяет оперативно реагировать на изменения в организме и поддерживать уровень здоровья.

