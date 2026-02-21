Подорожчання проїзду у Вінницькій області відбулося на деяких автобусних маршрутах, що курсують з облцентру до прилеглих населених пунктів.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області торкнулося маршруту «Вінниця-Козятин», де з 15 січня 2026 року вартість квитка збільшилася до 120 гривень, повідомляє Politeka.

Про подорожчання проїзду у Вінницькій області почали говорити від моменту, коли в Фейсбуці опулікували фото оголошення про підняття тарифів.

Причиною підвищення називають зростання витрат на паливо, технічне обслуговування автобусів та інші складові тарифу, які не переглядалися протягом тривалого часу.

На маршруті «Вінниця-Козятин» довжина шляху становить 85 кілометрів. До цього перевізники встановлювали тариф значно нижче економічно обґрунтованого, тому нова ціна відображає актуальні витрати на перевезення.

Підвищення вартості відбувається поступово, щоб не створювати значного навантаження на пасажирів. Варто зазначити, що підвищення тарифів відбувається не тільки на маршруті до Козятина.

Загалом у регіоні переглядаються ціни на перевезення у зв’язку зі зміною економічних умов. Вартість проїзду на інших напрямках визначається залежно від відстані та собівартості перевезення.

При цьому, адміністрації перевізників намагаються підтримувати баланс між доступністю та економічною доцільністю.

Ціни на маршруті «Вінниця-Козятин» не переглядалися протягом тривалого часу, і через це фактична вартість поїздки була нижчою за ринкову. Новий тариф дозволяє вирівняти розцінки з іншими маршрутами у регіоні та забезпечити стабільну роботу перевізників.

Тож, не дивлячись на непросту економічну ситуацію, місцевим мешканцям Козятина та Вінниці доведеться звикати до подорожчання проїзду у Вінницькій області.

