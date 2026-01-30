Фахівці підкреслюють, що дефіцит продуктів в Одесі носить сезонний характер.

Дефіцит продуктів в Одесі вже позначився на цінах тепличних овочів у роздрібних магазинах, повідомляє Politeka.net.

Місцеві покупці відзначають помітне зростання вартості томатів та огірків у супермаркетах.

Найбільше подорожчали томати. За останні тижні ціни на них зросли швидше, ніж на інші овочі закритого ґрунту, що одразу відчули покупці.

Експерти пояснюють це завершенням сезону тепличного виробництва. Пропозиція скоротилася, тоді як попит залишається стабільним, що створює додатковий тиск на формування цін.

Велику роль відіграє й імпорт. Поставки з-за кордону надходять обмежено, а середня ціна привезених томатів за останній тиждень зросла приблизно на 20%, що вже врахували торговельні мережі.

Подібна ситуація спостерігається й щодо тепличних огірків. Низькі залишки продукції та активні закупівлі ритейлерів змушують продавців підвищувати ціни.

Фахівці підкреслюють, що дефіцит продуктів в Одесі носить сезонний характер. Швидко наростити виробництво неможливо, через що різниця у вартості одних і тих самих овочів між магазинами залишається суттєвою.

Аналітики радять споживачам порівнювати пропозиції різних торговельних мереж і планувати покупки заздалегідь, щоб мінімізувати витрати у період обмеженої доступності тепличної продукції.

Незважаючи на таку ситуацію, в Одесі також є хороші новини. Зокрема, люди мають можливість отримати гуманітарну допомогу.

Адреса пункту видачі: Водопровідна, 13. Організатори закликають мешканців та волонтерів повідомляти про ініціативу тих, кому вона може стати у нагоді.

