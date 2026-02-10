Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних донорів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області розпочалася в межах нового соціального проєкту, спрямованого на підтримку людей старшого віку та вразливих родин, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює мешканців Харкова й Ізюма, які зазнали наслідків бойових дій або опинилися у складних життєвих умовах. Пріоритет надають адресам, де відновлення можливе без загроз для безпеки.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає ремонтні роботи: заміну вікон і дверей, відновлення покрівлі, стін та стель. Обсяг допомоги визначають після оцінки стану помешкання.

Звернутися можуть громадяни віком від 60 років, особи з інвалідністю, люди з тяжкими захворюваннями, багатодітні сім’ї, самотні батьки, вагітні жінки та матері з малими дітьми. Кожну заявку розглядають окремо, навіть за відсутності частини довідок.

Для участі необхідні документи, що посвідчують особу, підтверджують право власності та рівень доходів. Соціальні працівники надають консультації й допомагають коректно підготувати пакет паперів.

Окремо діє напрям домашнього догляду для самотніх літніх людей та громадян із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці допомагають у побутових питаннях, стежать за самопочуттям і забезпечують базові потреби.

За інформацією організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних донорів і має на меті стабілізувати умови проживання та підвищити рівень безпеки місцевих жителів.

Мешканцям рекомендують стежити за офіційними оголошеннями та звертатися на гарячу лінію, щоб отримувати актуальні роз’яснення щодо подання заяв і строків надання підтримки.

