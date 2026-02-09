Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за визначеним порядком.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі продовжується в межах міської програми підтримки людей поважного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює жителів, що втратили стабільний дохід або зазнали наслідків воєнних подій. Основний акцент зроблено на забезпеченні базових потреб у зимовий період.

Першочергове спрямування ресурсів — до домогосподарств із низьким рівнем забезпечення та помешкань, які були пошкоджені після 24 лютого 2022 року. Підтримку надають у безпечних районах міста й навколишніх громадах.

Серед отримувачів — громадяни з інвалідністю, особи з хронічними недугами, самотні літні мешканці та люди з обмеженою мобільністю. Окрему увагу приділяють випадкам, де проживають одна або дві людини старшого віку без родинної опори.

Організацією процесу займаються благодійні структури, зокрема фонд «Карітас», у взаємодії з міськими соціальними службами. Розподіл здійснюють відповідно до фактичних потреб, щоб охопити найбільш уразливі категорії.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за визначеним порядком. Літнім містянам радять завчасно уточнювати графіки видачі та підготувати необхідні документи.

Окрім матеріальної підтримки, учасникам доступні консультації соціальних працівників і волонтерів, які допомагають зорієнтуватися в чинних програмах та супроводжують під час звернень.

Крім того, у Запорізькій області також можна отримати безкоштовні продукти. Усі продукти харчування закуповуються у перевірених постачальників і регулярно перевіряються на якість і безпеку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: які саме зміни відбулися у місті

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: кого кличуть на зарплату від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям готові допомогти, що можна отримати