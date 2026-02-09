Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжается в рамках городской программы поддержки людей преклонных лет, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Инициатива охватывает жителей, потерявших стабильный доход или подвергшихся последствиям военных событий. Основной упор сделан на обеспечении базовых потребностей в зимний период.

Первоочередное направление ресурсов — в домохозяйства с низким уровнем обеспечения и жилья, которые были повреждены после 24 февраля 2022 года. Поддержку оказывают в безопасных районах города и окружающих общин.

Среди получателей - граждане с инвалидностью, лица с хроническими недугами, одинокие пожилые жители и люди с ограниченной мобильностью. Отдельное внимание уделяется случаям, где проживают один или два человека старшего возраста без родственной опоры.

Организацией процесса занимаются благотворительные структуры, в том числе фонд «Каритас», во взаимодействии с городскими социальными службами. Распределение осуществляют в соответствии с фактическими потребностями, чтобы охватить наиболее уязвимые категории.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется по определенному порядку. Пожилым горожанам советуют заранее уточнять графики выдачи и подготовить необходимые документы.

Кроме материальной поддержки, участникам доступны консультации социальных работников и волонтеров, которые помогают сориентироваться в действующих программах и сопровождают их во время обращений.

Кроме того, в Запорожской области можно получить бесплатные продукты. Все продукты питания закупаются у проверенных поставщиков и регулярно проверяются на качество и безопасность.

