Дефіцит продуктів у Львівській області не очікується, проте ринок змушений адаптуватися до зростання вартості популярних фруктів.

Дефіцит продуктів у Львівській області наразі не загострюється, однак споживачі вже помічають підвищення цін на яблука, повідомляє Politeka.

За останніми даними, запаси фруктів у місцевих сховищах достатні, проте стрімке здорожчання популярних сортів змушує жителів планувати закупівлі заздалегідь. В Україні та Польщі запаси плодів у сховищах скоротилися, а високий експортний попит підштовхує ціни вгору.

Аналітики пояснюють, що втрати врожаю через заморозки та складності з правильним зберіганням обмежують пропозицію якісних яблук. Найбільше це стосується плодів преміальної категорії, де ринок вже адаптується до нових цінових максимумів.

Додатковим фактором подорожчання є удари по енергетичній інфраструктурі. Використання дизель-генераторів для холодильних камер значно підвищує собівартість продукції, пояснюють експерти.

Ситуація у Європі теж неоднорідна: у Нідерландах та Бельгії великі запаси фруктів стримують локальні коливання вартості, тоді як у східноєвропейському регіоні дефіцит яблук відчутний. Польські фермери після святкового періоду обмежені запасами, що також впливає на ціни.

Експерти прогнозують, що в лютому ціновий тиск посилиться через скорочення запасів у США та логістичні проблеми в портах. Власні канали збуту стають критично важливими: дешевші яблука промислового калібру залишаються доступними, а преміальна продукція продовжує дорожчати.

Мешканцям регіону радять заздалегідь планувати покупки та приділяти увагу якості плодів, щоб уникнути неприємних сюрпризів і залишатися впевненими у доступності основних продуктів.

