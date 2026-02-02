Безкоштовне житло для ВПО у Київській області стало частиною експериментального державного проєкту, спрямованого на підтримку маломобільних людей.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області передбачене в межах експериментального проєкту для громадян, які мають обмежену мобільність та потребують додаткової соціальної підтримки, повідомляє Politeka.

Про запуск програми проінформувало Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

У відомстві пояснили, що ініціатива розрахована на людей, які після завершення тривалого медсестринського догляду не можуть одразу повернутися до повністю самостійного життя.

Саме для них держава пропонує можливість отримати безкоштовне житло для ВПО у Київській області у спеціально підготовлених приміщеннях строком до 12 місяців.

Фінансування проживання здійснюється коштом державного бюджету, а сам формат покликаний забезпечити людям безпеку та стабільні побутові умови.

У міністерстві наголошують, що безкоштовне житло для ВПО у Київській області не обмежується лише наданням даху над головою.

Послуга включає проживання у приміщеннях з усіма необхідними зручностями, можливість самостійно готувати їжу, допомогу у веденні домашнього господарства та підтримку у відновленні соціальних навичок.

Окрему увагу приділяють супроводу у складних життєвих ситуаціях, а за потреби до роботи можуть залучатися фахівці або служби незалежно від форми власності.

Надавати помешкання для маломобільних переселенців можуть фізичні або юридичні особи, які внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг та відповідають критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України.

