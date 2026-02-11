У 2026 році діє окрема система пенсійних доплат в Запоріжжі для частини українських пенсіонерів.

У 2026 році діє окрема система пенсійних доплат для пенсіонерів в Запоріжжі, надбавку можуть отримати лише окремі українці, пише Politeka.net.

Виплати передбачені законодавством України.

У 2026 році діє окрема система пенсійних доплат для українців, чий внесок у державу визнано особливим. Її регулює Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Розмір доплати для пенсіонерів в Запоріжжі у 2026 році становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму, що приблизно становить від 596 гривень до 1 038 гривень щомісяця. До того ж, такі надбавки нараховують понад основну пенсію та не залежать від стажу чи розміру зарплати.

Таким чином, право на неї нині мають:

Герої України;

космонавти;

переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор;

особи зі званнями "народний" або "почесний";

а також багатодітні батьки, які виховали п’ятьох і більше дітей.

Оновлене законодавство остаточно розірвало зв’язок із радянською системою відзнак. Ордени, медалі та інші нагороди періоду СРСР більше не визнаються підставою для призначення нових пенсійних надбавок. Якщо відповідна доплата не була оформлена раніше, скористатися радянськими заслугами для її отримання нині вже неможливо.

Водночас держава оновила перелік сучасних підстав для соціальної підтримки. Зокрема, його розширили за рахунок учасників боротьби за незалежність у ХХ столітті, які зазнали політичних репресій і були офіційно реабілітовані. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Разом із тим закон чітко окреслює коло осіб, які не мають права на такі доплати. До нього належать народні депутати України та депутати місцевих рад чотирьох скликань.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: як знайти дім.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пообіцяли нову виплату, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: жителі помітили значне зростання цін.