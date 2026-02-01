Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення у всіх громадах регіону, що обслуговуються КП «Облводоканал». Нові ставки вже враховані у платіжках мешканців та застосовуються відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306.

Для населення, яке не веде господарську діяльність, тариф на водопостачання встановлено на рівні 45,54 гривні без ПДВ та 54,65 гривні з податком. Послуги водовідведення коштуватимуть 44,74 гривні без ПДВ та 53,69 гривні з ПДВ. Для комерційних підприємств діють окремі ставки: 24,44 гривні за кубометр без ПДВ і 29,33 гривні з податком.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому нові тарифи не поширюються на його жителів. Для решти громад зміни спрямовані на забезпечення стабільного функціонування мереж, своєчасне обслуговування обладнання та модернізацію систем водопостачання і каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене зростанням витрат на електроенергію, ремонт та технічне обслуговування інженерних систем, а також закупівлею необхідних матеріалів для безперебійного забезпечення послуг. Це дозволяє уникнути аварій, підтримувати тиск у трубопроводах і гарантувати належну якість води.

Фахівці радять мешканцям ретельно перевіряти нарахування, контролювати споживання, планувати щомісячні витрати та своєчасно оплачувати рахунки. Це допомагає уникнути заборгованості, штрафів та забезпечує безперервну подачу води, а також стабільну роботу каналізаційних систем.

Регулярне відстеження змін у тарифах і дотримання графіку оплати гарантує, що громади отримуватимуть надійні комунальні послуги, а інфраструктура працюватиме стабільно навіть під час підвищеного навантаження.

