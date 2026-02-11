Дефіцит продуктів у Харкові оцінюється як мінімальний, а контроль з боку держави дозволяє уникати різких коливань вартості базових харчів.

Дефіцит продуктів у Харкові не прогнозується, попри нещодавні удари по підприємствах з переробки олійних культур, інформує Politeka.

Фахівці зазначають, що внутрішнє споживання соняшникової олії в Україні становить лише 5,6–8% від загального обсягу виробництва. За таких показників навіть пошкодження окремих заводів не створює ризику масової нестачі товару на полицях.

У Міністерстві економіки заявляють про збереження стабільної ситуації на внутрішньому ринку. Водночас аналітики «АПК-Інформ» звертають увагу на чинники, які можуть впливати на вартість продукції найближчим часом. Експертка Світлана Киричок пояснює, що попит з боку експорту, стримані продажі сировини аграріями та зростання виробничих ризиків здатні коригувати цінові очікування.

За її словами, навантаження на собівартість зростає через нестачу електроенергії, використання резервних джерел живлення, логістичні труднощі та додаткові страхові витрати. Водночас суттєвого подорожчання соціально важливої олії фахівці не прогнозують.

Додатковим стримувальним механізмом залишається державне регулювання. Воно передбачає обов’язкове інформування споживачів у разі підвищення роздрібної ціни та обмежує торгову націнку до 10% від оптової вартості виробника або митної ціни.

Таким чином, дефіцит продуктів у Харкові оцінюється як мінімальний, а контроль з боку держави дозволяє уникати різких коливань вартості базових харчів.

Мешканцям радять відстежувати офіційні повідомлення та зберігати спокій щодо доступності основних товарів у торговельних мережах.

