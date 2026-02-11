Дефицит продуктов в Харькове оценивается как минимальный, а контроль со стороны государства позволяет избегать резких колебаний стоимости базовой пищи.

Дефицит продуктов в Харькове не прогнозируется, несмотря на недавние удары по предприятиям по переработке масличных культур, сообщает Politeka.

Специалисты отмечают, что внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет всего 5,6–8% общего объема производства. При таких показателях даже повреждение отдельных заводов не создает риска массовой нехватки товара на полках.

В Министерстве экономики заявляют о сохранении стабильной ситуации на внутреннем рынке. В то же время, аналитики «АПК-Информ» обращают внимание на факторы, которые могут влиять на стоимость продукции в ближайшее время. Эксперт Светлана Киричок объясняет, что спрос со стороны экспорта, сдержанные продажи сырья аграриями и рост производственных рисков способны корректировать ценовые ожидания.

По ее словам, нагрузка на себестоимость возрастает из-за нехватки электроэнергии, использования резервных источников питания, логистических трудностей и дополнительных страховых затрат. В то же время, существенного подорожания социально важного масла специалисты не прогнозируют.

Дополнительным сдерживающим механизмом остается государственное регулирование. Оно предусматривает обязательное информирование потребителей при повышении розничной цены и ограничивает торговую наценку до 10% от оптовой стоимости производителя или таможенной цены.

Таким образом, дефицит продуктов в Харькове оценивается как минимальный, а контроль со стороны государства позволяет избегать резких колебаний стоимости базовой пищи.

Жителям советуют отслеживать официальные сообщения и сохранять спокойствие доступности основных товаров в торговых сетях.

