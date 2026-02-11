Подорожчання продуктів в Одесі відчутно впливає на бюджет містян, повідомляє Politeka.

За даними супермаркетів, середня вартість живого коропа зросла до 198,50 грн за кілограм. Найнижча ціна спостерігається в Auchan — 187, а в Megamarket вона досягає 210. У порівнянні з січнем середня ціна піднялася на 9 гривень, що свідчить про поступове, але стабільне збільшення вартості риби на ринку.

Яйця курячі марки «Ясенсвіт» (С1, 18 шт) у лютому продаються за 144 грн у середньому. Порівняно з початком року, коли середня ціна була 139,23, підвищення склало 5,25. Вартість у Novus та Auchan однакова, що свідчить про стабільну політику мережі щодо цього продукту.

М’ясна продукція демонструє помітне подорожчання. Сардельки «Алан Женевські з сиром» коштують у середньому 462,77 грн за кілограм, тоді як на початку січня середня ціна складала 450,89. У Megamarket товар продається по 375 гривень, у Novus — 479, у Auchan — 533,90. Різниця пояснюється регіональними закупівельними цінами та політикою окремих мереж.

Куряча гомілка «Наша ряба» також подорожчала: середня ціна досягла 134,90 грн за кілограм. На початку місяця цей показник становив 123,84. Підвищення склало майже 26 гривень, що вказує на збільшення собівартості та вплив сезонних факторів на ринок.

Молочна продукція відчутно дорожчає. Сир твердий «Комо» 50% жирності сьогодні продається в середньому по 570,57 гривень за кілограм. У різних мережах ціни коливаються від 519 до 599. Порівняно з середньомісячним показником у січні (553,83) вартість зросла на 16,74.

Експерти відзначають, що подорожчання продуктів в Одесі пов’язане із сезонними коливаннями, логістичними витратами та підвищенням цін на енергоресурси, що впливає на зберігання і транспортування.

Мешканцям радять планувати покупки заздалегідь, звертати увагу на акції та замінники продуктів, щоб зберігати фінансову стабільність. Прогнози аналітиків свідчать, що тенденція до зростання цін може зберігатися протягом наступних місяців, особливо на м’ясо та молочні вироби.

