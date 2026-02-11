Подорожание продуктов в Одессе существенно влияет на бюджет горожан, сообщает Politeka.

По данным супермаркетов, средняя стоимость живого карпа выросла до 198,50 грн. за килограмм. Самая низкая цена наблюдается у Auchan – 187, а в Megamarket она достигает 210. По сравнению с январем средняя цена поднялась на 9 гривен, что свидетельствует о постепенном, но стабильном увеличении стоимости рыбы на рынке.

Яйца куриные марки «Ясенсвит» (С1, 18 шт) в феврале продаются за 144 грн. в среднем. По сравнению с началом года, когда средняя цена была 139,23, повышение составило 5,25. Стоимость Novus и Auchan одинакова, что свидетельствует о стабильной политике сети относительно этого продукта.

Мясная продукция показывает заметное подорожание. Сардельки "Алан Женевские с сыром" стоят в среднем 462,77 грн за килограмм, в то время как в начале января средняя цена составляла 450,89. В Megamarket товар продается по 375 гривен, у Novus – 479, у Auchan – 533,90. Разница объясняется региональными закупочными ценами и политикой отдельных сетей.

Куриная голень «Наша ряба» также подорожала: средняя цена достигла 134,90 грн за килограмм. В начале месяца этот показатель составил 123,84. Повышение составило почти 26 гривен, что указывает на увеличение себестоимости и влияние сезонных факторов на рынок.

Молочная продукция ощутимо дорожает. Творожный сыр «Комо» 50% жирности сегодня продается в среднем по 570,57 гривен за килограмм. В разных сетях цены колеблются от 519 до 599. По сравнению со среднемесячным показателем в январе (553,83) цена возросла на 16,74.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Одессе связано с сезонными колебаниями, логистическими затратами и повышением цен на энергоресурсы, что влияет на хранение и транспортировку.

Жителям советуют планировать покупки заранее, обращать внимание на акции и заменители продуктов, чтобы сохранять финансовую устойчивость. Прогнозы аналитиков свидетельствуют, что тенденция роста цен может сохраняться в течение следующих месяцев, особенно на мясо и молочные изделия.

