Подорожчання продуктів в Одеській області у січні 2026 року стало помітним для всіх місцевих мешканців, які щодня купують базові позиції для харчування.

Подорожчання продуктів в Одеській області відобразилося на цінниках у торговельних мережах регіону, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів в Одеській області видно завдяки даним офіційної статистики Мінфіну. Зокрема, зміни торкнулися м’ясної, молочної групи та консервів, які залишаються базовими товарами для більшості домогосподарств.

За інформацією Мінфіну, у січні 2026 року індекси споживчих цін у цих категоріях продемонстрували зростання порівняно з груднем 2025 року.

У сегменті м’ясних продуктів увагу привертає курятина Наша ряба гомілка. Середній цінник на цей товар у січні 2026 року становить 115,00 грн за 1 кг.

У грудні в Metro становила 109,43 грн. Поточна ціна в Metro станом на 24.01.2026 зафіксована на рівні 115,00 грн за кілограм.

Індекс споживчих цін на курятину у січні 2026 року склав 100,91 відсотка, що означає зростання середніх цін на 0,91 відсотка порівняно з попереднім місяцем.

Молочна група також підтверджує подорожчання продуктів в Одеській області. Сир твердий Комо традиційний 50% у січні 2026 року має середню ціну 566,67 грн за 1 кг. У грудні 2025 року середньомісячна вартість цього продукту становила 527,00 грн.

У категорії консервів підняття цінників також помітне. Кукурудза Верес об’ємом 340 гр у січні 2026 року має середню вартість 56,42 грн. Для порівняння, у грудні 2025 року середньомісячна вартість цього товару складала 54,09 грн.

Експерти пояснюють зміни в цінниках сукупністю кількох факторів. Війна продовжує впливати на виробництво, а логістичні труднощі призводять до зростання вартості транспортування.

