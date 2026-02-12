Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області передбачає також модернізацію обладнання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з початку 2026 року. Зміни охоплюють водопостачання, вивезення сміття та утримання житлового фонду для всіх категорій населення, повідомляє Politeka.

Власники приватних будинків тепер сплачують 37,50 грн на місяць за одну особу, мешканці багатоповерхівок — 36,55 грн. Платежі нараховуються автоматично, без додаткових дій від споживачів.

У комунальному підприємстві «Менакомунпослуга» пояснюють, що підвищення тарифів пов’язане зі зростанням витрат на паливо, обслуговування техніки та збільшенням зарплат персоналу. Нові ставки забезпечують безперебійну роботу систем поводження з відходами та підтримують якість послуг навіть у пікові періоди.

На останньому засіданні міської ради обговорювали й соціальні програми. Зокрема, проєкт «єВідновлення» передбачає компенсації для жителів, чиє житло постраждало від бойових дій. Один із заявників уже отримав 30 580 грн на ремонтні роботи.

Фахівці радять своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та штрафів. Планування бюджету й контроль нарахувань допомагають отримувати стабільні послуги та підтримувати інфраструктуру у належному стані.

Нові тарифи враховують пільги та державну підтримку соціально вразливих категорій населення. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області передбачає також модернізацію обладнання, планові ремонти й оновлення мереж для безпечного та якісного водопостачання й утримання житлового фонду.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями комунальних служб, щоб отримувати актуальні дані про тарифи, можливі компенсації та зміни у нарахуваннях.

Раціональне використання ресурсів і своєчасне планування платежів допомагає зменшити фінансове навантаження й зберегти стабільну роботу житлово-комунальної системи.

