Жителям Чернігова варто врахувати графік відключення води з 7 по 12 лютого, адже це створить певні побутові незручності.

Графік відключення води з 7 по 12 лютого у Чернігові ввели через заплановані аварійно-ремонтні роботи на мережах, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в офіційному Телеграм-каналі КП "Чернігівводоканал".

Графік відключення води з 7 по 12 лютого у Чернігові охоплює низку адрес, де комунальники виконуватимуть роботи на водопроводі Ду-100 мм та водомірних вузлах багатоповерхових будинків.

Так, на період з 2.02 по 7.02 в селі Старий Білоус перекрито водопостачання на вул. Набережна, буд. 1–23, пров. Набережний та вул. Берегова, буд. 14, а також на вул. Річкова, 7 для юридичних споживачів.

В самому облцентрі у період з 13:45 4.02 по 20:00 9.02 на вул. Патріарха Мстислава, буд. 1–37, та буд. 2–24, а також на вул. Красносільського, буд. 138 та 140, перекрито водопостачання через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі.

Окрім цього, 9.02 заплановані роботи з ремонтно-монтажних робіт та зняття водомірних вузлів на багатоповерхових будинках за адресами: вул. Г. Полуботка, 120; вул. А. Павлова, 15; вул. Льотна, 3А та 37А; вул. І. Мазепи, 37.

Роботи триватимуть з 08:00 до 17:00, можливе продовження 10.02 у той же час. Мешканцям зазначених будинків рекомендують зробити запас питної води.

12.02 буде виконано заміну засувок на водомірних вузлах у будинку на вул. Соборності, 12 (7 під’їзд, ввід №2, квартири 69–136).

Роботи заплановані з 08:00 до 17:00, водопостачання буде тимчасово припинене, а мешканцям радять заздалегідь підготувати воду для побутових потреб.

Усі роботи в межах графіка відключення води з 7 по 12 лютого в Чернігові проводяться комунальним підприємством КП "Чернігівводоканал".

