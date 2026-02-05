Мешканців закликають завчасно підготуватися до графіків відключення світла у Чернігові на 6 лютого.

Енергетики створили додаткові графіки відключення світла у Чернігові на 6 лютого, вони будуть діяти через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у «Чернігівобленерго».

Розроблено планові графіки відключення світла в Чернігові через проведення робіт на міських електромережах 6 лютого. Обмеження стосуватиметься окремих районів і вулиць міста. Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

З 9 до 17 години триватимуть вимкнення. Знеструмлення охоплять частину будинків, що знаходяться на вулицях:

1-й Глухівський пров., 2-й Глухівський пров., Алєксєєва, Батюка, Василя Будника, Висока, Володимира Неговського, Геологічна, Гетьмана Полуботка, Глухівська, Городнянська, Дмитра Самоквасова, Добровольців, Єлецька, Земська, Інструментальна, Ковпака, Комка, Корюківська, Коцюбинського, Красносільського, Кропивницького, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Литовська, Льотна, Льотний пров., Миру, Михалевича, Молчанова, Нафтовиків, Олександра Довженка, Олександра Тищинського, Партизанський пров., Півці, Пласту, Полуботка, Привітна, Прорізна, П’ятницька, Сагайдак, Сагайдак -й, Садова, Седнівський пров., Сонячна-Подусівка, Спортивна, Старопосадська, Старостриженська, Стрілецька, Тероборони, Тиха, Федора Уманця, Чернігівська, Чернігівський пров., Юрія Мезенцева, Ягідна, Ящука.

З 9:30 до 15:30 у Чернігові триватимуть планові знеструмлення. Електропостачання тимчасово буде відсутнє в частині будинків на вулиці Ушинського.

Також з 10:00 до 16:00 діятимуть додаткові графіки відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться окремих домоволодінь у дачному товаристві «Лелека».

Графіки відключень «Чернігівобленерго» можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

