Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набрало чинності з 1 січня 2026 року та стосується вивезення сміття й утримання житлового фонду, повідомляє Politeka.

Для приватного сектору нова ставка становить 37,50 грн на місяць з однієї особи. Жителі багатоквартирних будинків платитимуть 36,55 грн. Платежі нараховуються автоматично з початку року.

У комунальному підприємстві «Менакомунпослуга» українцям пояснюють, що зміни обумовлені економічними чинниками: зростанням цін на паливо, витратами на обслуговування техніки та переглядом зарплат працівників.

Влада зазначає, що нові тарифи забезпечують стабільну роботу систем поводження з відходами та підтримку якості послуг у періоди підвищеного навантаження.

На останньому засіданні міської ради також обговорювали соціальні програми. Зокрема, програму «єВідновлення» затвердили для відшкодування витрат громадянам, чиє житло постраждало через бойові дії. Один із заявників отримав 30 580 гривень на ремонтні роботи.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області дозволяє привести фінансову модель підприємства у відповідність до реальних витрат. Місцевим мешканцям радять планувати щомісячні витрати, слідкувати за офіційними повідомленнями та вчасно оплачувати рахунки.

Також варто зауважити, що регулярна сплата гарантує безперебійну роботу систем життєзабезпечення, запобігає заборгованості та штрафам, а також підтримує житлову інфраструктуру у належному стані.

