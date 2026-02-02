Графік відключення води на лютий у Чернігові охоплює кілька житлових районів через аварійні та планові ремонтні роботи.

Графік відключення води на лютий у Чернігові побутові незручності для містян впродовж місяця, повідомляє Politeka.

Графік відключення води на лютий у Чернігові опублікували в офіційному Телеграм-каналі місцевого водоканалу.

Так, з 1.02 через порив водопроводу Ду=100 мм на вулиці Мазепи, 37, без водопостачання залишився гуртожиток за адресою вул. Мазепи, 37г. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 3.02.

Того ж дня, 1.02 об 11:40, аварійно-ремонтні роботи через прорив водопроводу по вул. Волковича, 5 залишили без постачання 5-поверховий житловий будинок, де роботи також триватимуть до 20:00 3.02.

9.02 з 08:00 до 17:00 водопостачання буде припинено у багатоповерхових будинках за адресами: вул. Льотна, 3А та 37А, Г. Полуботка, 120, А. Павлова, 15 та І. Мазепи, 37. Причиною відключення є зняття загальнобудинкового приладу обліку для повірки.

11.02 з 08:00 до 17:00 постачання не буде у будинках за адресами: вул. Мстиславська, 38А та вул. Загривного, 1А, де планується заміна загальнобудинкових приладів обліку та засувок.

12.02 з 08:00 до 17:00 будуть проводитися ремонтно-монтажні роботи та заміна засувок на водомірному вузлі за адресою вул. Соборності, 12 (7 під’їзд, ввід №2, квартири 69–136), що також тимчасово призведе до припинення водопостачання.

У період з 13:00 2.02 до 20:00 3.02 через ліквідацію пориву водопроводу Ду=200 мм на вул. Олени Білевич, 47, постачання буде припинене для приватних житлових будинків на таких вулицях:

Алексєєва (від №11 до №32), Мстиславська, 147, О. Білевич (№35–51, 68), Ю. Мезенцева (від №1 до №21), Гонча (№109, 111, 128, 130), О. Самійленка (№11–33) та на вул. Волонтерів.

Місцевим мешканцям радять завчасно зробити запас питної води та планувати побутові справи з урахуванням графіка відключення води на лютий у Чернігові.

