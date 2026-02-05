Жителям Чернигова следует учесть график отключения воды с 7 по 12 февраля, ведь это создаст определенные бытовые неудобства.

График отключения воды с 7 по 12 февраля в Чернигове был введен из-за запланированных аварийно-ремонтных работ на сетях, сообщает Politeka.

Об этом говорится в официальном Телеграмм-канале КП "Черниговводоканал".

График отключения воды с 7 по 12 февраля в Чернигове включает ряд адресов, где коммунальщики будут выполнять работы на водопроводе Ду-100 мм и водомерных узлах многоэтажных домов.

Так, на период с 2.02 по 7.02 в селе Старый Белоус перекрыто водоснабжение по ул. Набережная, дом. 1–23, пер. Набережная и ул. Береговая, дом. 14, а также по ул. Речная, 7 для юридических потребителей.

В самом облцентре в период с 13:45 4.02 до 20:00 9.02 на ул. Патриарха Мстислава, дом. 1–37, и дом. 2-24, а также на ул. Красносельского, дом. 138 и 140, перекрыто водоснабжение из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе.

Кроме этого, 9.02 запланированы работы по ремонтно-монтажным работам и снятию водомерных узлов на многоэтажных домах по адресам: ул. Г. Полуботка, 120; ул. А. Павлова, 15; ул. Летная, 3А и 37А; ул. И. Мазепы, 37.

Работы продлятся с 08:00 до 17:00, возможно продолжение 10.02 в то же время. Жителям указанных домов рекомендуют произвести запас питьевой воды.

12.02 будет произведена замена задвижек на водомерных узлах в доме по ул. Соборности, 12 (7 подъезд, ввод №2, квартиры 69-136).

Работы запланированы с 08:00 до 17:00, водоснабжение будет временно приостановлено, а жителям советуют заранее подготовить воду для бытовых нужд.

Все работы в рамках графика отключения воды с 7 по 12 февраля в Чернигове выполняет коммунальное предприятие КП "Черниговводоканал".

