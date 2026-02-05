Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне як через державні програми, так і завдяки волонтерам та платформам для пошуку даху над головою.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається у різних формах і знайти його можна самостійно, повідомляє Politeka.

Внутрішньо переміщені особи можуть оселитися у комунальних закладах соціальної сфери, гуртожитках або скористатися пропозиціями власників нерухомості.

Для тих, хто планує тривале перебування, доступні поселення у територіальних громадах області, а також допомога через державні контакт-центри, які підкажуть перевірені варіанти та організації, що співпрацюють із переселенцями.

Крім державних ресурсів, переселенці можуть скористатися онлайн-платформами для пошуку безкоштовного житла для ВПО у Харокві.

Наприклад, сайт «Допомагай» дозволяє обрати безпечні міста України чи навіть за кордоном, а кожне оголошення проходить ручну перевірку для безпеки користувачів.

Також знайти дах над головою можна через державний вебресурс «Прихисток», де публікують актуальні оголошення про вільні місця у різних областях.

Окрім цього, переселенці отримують допомогу через телеграм-бот «Турботник» від Міністерства цифрової трансформації, який дозволяє знайти координатора та отримати інформацію про доступні варіанти в режимі 24/7.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові дозволяє людям, які вимушено залишили рідні домівки, швидше адаптуватися та отримати безпечне місце для проживання.

Переселенці можуть обирати між державними закладами та приватними пропозиціями, завдяки чому кожен знайде відповідний варіант, враховуючи потреби та умови проживання.

Також важливо, що пошук прихистку можна здійснювати самостійно за допомогою контакт-центрів та онлайн-платформ, або звертатися безпосередньо до волонтерських організацій, які підтримують переселенців.

