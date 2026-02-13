Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дозволяє регулярно отримувати поживні обіди.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві у 2026 році продовжує надаватися у вигляді гарячих обідів та напоїв, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює літніх людей, переселенців та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну або матеріальні труднощі.

Програму реалізує благодійна організація «Їжа життя». Волонтери готують страви з дотриманням високих стандартів гігієни. Раціон включає вегетаріанські та веганські продукти, що забезпечують необхідну енергетичну цінність для людей похилого віку.

Безкоштовні обіди доступні мешканцям столиці, а також переселенцям з районів, що постраждали від бойових дій чи стихійних лих. Видача відбувається тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. Одна з точок — парк «Веселка» на вул. Мрії (13:30), наступна — вул. Новомостицька, 2-Г (14:00), остання — вул. Нижній Вал, 23 (15:30).

Організатори закликають охочих приходити на зазначені локації та повідомляти сусідів і знайомих, щоб допомога дійшла до кожного, хто її потребує. Крім харчування, волонтери надають мінімальний соціальний супровід: спілкуються з пенсіонерами, консультують щодо базових потреб та здорового способу життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дозволяє регулярно отримувати поживні обіди, економити кошти і час, а також підтримувати соціальні контакти навіть у складні періоди.

Для зручності та безпеки організатори радять заздалегідь ознайомитися з графіком та дотримуватися правил роздачі на кожній точці.

Усі охочі можуть звертатися до волонтерів за додатковою інформацією, щоб своєчасно отримати гуманітарну підтримку.

