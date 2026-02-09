Варто слідкувати за офіційними джерелами, щоб завчасно дізнатися про можливе подорожчання проїзду в Житомирі та планувати бюджет на транспорт.

Подорожчання проїзду в Житомирі може стати реальністю через різке зростання цін на електроенергію, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає начальник КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Сергій Лазарєв.

За його словами, тариф на електроенергію за останній місяць виріс на 22%, що суттєво впливає на фінансовий стан комунального підприємства. У січні вартість кіловата становила 14,83 грн, зараз – вже 18 грн. Загальне річне фінансування підприємства – 252,9 млн грн, а кошти від виручки покривають лише частину потреб.

Лазарєв пояснив, що для стабільної роботи підприємства можливі два шляхи: скорочення маршрутів або підвищення доходів за рахунок додаткового фінансування з бюджету чи збільшення вартості проїзду. Остаточне рішення мають ухвалити найближчим часом, щоб не погіршити ситуацію.

Станом на 5 лютого ціни на електротранспорт у Житомирі залишаються такими: при оплаті транспортною карткою – 10 грн, банківською карткою – 12 грн, разовий квиток – 20 грн. Міська рада зазначає, що зміни тарифів відбуватимуться після всебічного аналізу фінансових потреб і економічної доцільності.

Мешканцям радять слідкувати за оголошеннями управління та офіційними джерелами, щоб завчасно дізнатися про можливе подорожчання проїзду в Житомирі та планувати бюджет на транспорт.

Крім того, в Житомирській області також повідомляли про новий графік руху поїздів.

Зміни запроваджені з метою забезпечення безпеки та стабільного перевезення пасажирів і вантажів по регіональних та міжрегіональних маршрутах. Пасажирам радять уважно стежити за новіи графіком руху поїздів у Житомирській області.

