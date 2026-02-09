Следует следить за официальными источниками, чтобы заранее узнать возможное подорожание проезда в Житомире и планировать бюджет на транспорт.

Подорожание проезда в Житомире может стать реальностью из-за резкого роста цен на электроэнергию, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет начальник КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Сергей Лазарев.

По его словам, тариф на электроэнергию за последний месяц вырос на 22%, что оказывает существенное влияние на финансовое состояние коммунального предприятия. В январе стоимость киловатт составила 14,83 грн, сейчас – уже 18 грн. Общее годовое финансирование предприятия – 252,9 млн. грн., а средства от выручки покрывают лишь часть потребностей.

Лазарев объяснил, что для стабильной работы предприятия возможны два пути: сокращение маршрутов или повышение доходов за счет дополнительного финансирования из бюджета или увеличение стоимости проезда. Окончательное решение должно быть принято в ближайшее время, чтобы не усугубить ситуацию.

По состоянию на 5 февраля цены на электротранспорт в Житомире остаются такими: при оплате транспортной картой – 10 грн, банковской картой – 12 грн, разовый билет – 20 грн. Городской совет отмечает, что изменения тарифов будут происходить после всестороннего анализа финансовых потребностей и экономической целесообразности.

Жителям советуют следить за объявлениями управления и официальными источниками, чтобы заранее узнать возможное подорожание проезда в Житомире и планировать бюджет на транспорт.

