Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області у 2026 році залишається доступною для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Пенсійний фонд України уточнює, що підтримка призначена громадянам, які залишили власне житло та фактично мешкають у регіоні. Виплати здійснюють на шість місяців із можливістю продовження за дотримання правил програми.

Основним критерієм для отримання коштів є середній дохід сім’ї за попередні три місяці. Він не має перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. На початок року базова сума становить 2 595 гривень, а максимально допустима — 10 380 гривень на одного члена родини.

Окремі категорії переселенців отримують допомогу незалежно від доходів. Сюди входять пенсіонери з низькими виплатами, люди з інвалідністю I або II групи, діти з особливими потребами, сироти, молодь до 23 років без батьків, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Оформлення відбувається через місцеві управління соціального захисту. Заявники надають документи, що підтверджують статус ВПО та рівень доходів. Після перевірки ухвалюють рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області.

Програма частково покриває витрати на оренду житла, харчування та базові потреби. Це допомагає переселенцям зменшити фінансове навантаження та швидше адаптуватися до нового середовища. Для отримання додаткових деталей радять звертатися до управлінь соцзахисту або офіційного порталу Пенсійного фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс