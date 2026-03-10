Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області забезпечують базові потреби та допомагають переселенцям адаптуватися в нових умовах.

У Кіровоградській області організовано видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Програма передбачає не лише харчові набори, а й комплексну підтримку переселенців, які змушені були залишити власні домівки через війну.

Одним із основних пунктів допомоги є обласний соціальний центр матері та дитини. Тут переселенці можуть залишитися на нічліг, а родини з дітьми — на кілька днів під час пошуку постійного житла. В закладі створені умови для тимчасового проживання: можна приготувати їжу, скористатися гарячим душем та переночувати у комфортних умовах.

Центр забезпечує малечу дитячим харчуванням, засобами гігієни та постільною білизною. Продукти для дорослих надають благодійники. Звернутися за допомогою можна за телефоном +380932946061. Приймають виключно внутрішньо переміщених осіб.

Ще одним осередком підтримки є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian. Тут переселенці отримують гуманітарні набори та консультації психолога. Під час повітряної тривоги працює підвальне сховище із нічним чергуванням. Крім того, у понеділок, середу та п’ятницю об 11:00 проводять майстеркласи для дітей та дорослих.

Гуманітарний штаб регіону також надає переселенцям гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та їжу із собою. Пункт розташований у Школі НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21. Прийом відбувається з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області забезпечують базові потреби та допомагають переселенцям адаптуватися в нових умовах, одночасно надаючи доступ до соціальної та психологічної підтримки.

