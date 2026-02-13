Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області допомагає та людям, які змушені були залишити власні домівки через небезпеку.

Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області пропонується через платформу "Допомагай", повідомляє Politeka.

Сервіс надає зручний спосіб знайти безкоштовне житло для ВПО в Харківській області, перевіряючи всі оголошення вручну для забезпечення якості та безпеки.

Платформа дозволяє користувачам шукати дах над головою за різними параметрами: кількістю місць, наявністю тварин, умовами проживання та іншими критеріями.

Серед актуальних варіантів безкоштовного житла для ВПО в Харківській області є будинок у селі Бабаї. Він складається з двох кімнат, кухні, великої ділянки землі, погребу та сараю.

Приміщення потребує ремонту, туалет знаходиться на вулиці, ванної кімнати немає, проте поруч є ліс та озеро, а до облцентру - 12 кілометрів.

Крім того, у самому Харкові доступна трьохкімнатна квартира в хорошому стані, що повністю обладнана для проживання жінок, дітей та домашніх тварин.

Також є двокімнатна квартира на Салтівському шосе, де надають кімнату порядній жінці за допомогу літній господині в іншій кімнаті.

Такі варіанти прихистку від небайдужих українців дозволяють людям у складних життєвих обставинах знайти тимчасовий прихисток і забезпечити базові умови проживання.

Завдяки платформі переселенці можуть швидко відсортувати пропозиції, дізнатися про умови та зв’язатися з господарями безпосередньо по вказаних номерах.

Це особливо важливо для тих, хто потребує безпечного місця для життя та можливості перебувати поруч із роботою, школами або іншими соціально важливими об’єктами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс