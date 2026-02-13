Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области предлагается через платформу "Помогай", сообщает Politeka.
Сервис предоставляет удобный способ найти бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области, проверяя все объявления вручную для обеспечения качества и безопасности.
Платформа позволяет пользователям искать крышу над головой по разным параметрам: количеству мест, наличию животных, условиям проживания и другим критериям.
Среди актуальных вариантов бесплатного жилья для ВПЛ в Харьковской области есть дом в селе Бабаи. Он состоит из двух комнат, кухни, большого участка земли, погреба и сарая.
Помещение требует ремонта, туалет находится на улице, ванной комнаты нет, однако рядом есть лес и озеро, а в облцентр - 12 километров.
Кроме того, в Харькове доступна трехкомнатная квартира в хорошем состоянии, которая полностью оборудована для проживания женщин, детей и домашних животных.
Также есть двухкомнатная квартира на Салтовском шоссе, где предоставляют комнату порядочной женщине за помощь пожилой хозяйке в другой комнате.
Такие варианты убежища от неравнодушных украинцев позволяют людям в сложных жизненных обстоятельствах найти временное убежище и обеспечить базовые условия проживания.
Благодаря платформе переселенцы могут быстро отсортировать предложения, узнать условия и связаться с хозяевами непосредственно по указанным номерам.
Это особенно важно для тех, кто нуждается в безопасном месте для жизни и возможности находиться рядом с работой, школами или другими социально важными объектами.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой
Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс