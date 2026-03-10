Новий графік руху поїздів у Львові та інших містах діятиме тимчасово.

Із початку березня запроваджено новий графік руху поїздів у Львові, який передбачає зміни для рейсу №128 сполученням Запоріжжя — Львів, повідомляє Politeka.

Відтепер склад проходить через Кропивницький не щодня, а через добу.

Зміни почали діяти з 1 березня. Пасажири звернули увагу на ситуацію ще наприкінці лютого, коли у системі продажу не з’явилися квитки на окремі дати. Пізніше «Укрзалізниця» підтвердила: курсування тимчасово скоротили.

Причиною стали безпекові ризики на ділянці Дніпро — Запоріжжя. У відповіді на інформаційний запит перевізник пояснив, що Запорізька обласна військова адміністрація поки не може гарантувати повністю безпечний проїзд на цій частині шляху.

У компанії наголошують, що під час планування рейсів головним фактором залишається захист пасажирів. Саме тому потяг №128 вирішили відправляти через день, щоб зменшити ризики під час подорожей.

Таким чином, нині склад №128 Запоріжжя — Львів проходить станцію Кропивницький приблизно о 22:52 та відправляється далі о 22:57. До кінцевої точки прибуття він дістається наступного дня вдень.

Крім цього рейсу, через Кропивницький продовжують курсувати й інші пасажирські сполучення: №53 Дніпро — Одеса щоденно, №254 Одеса — Кривий Ріг через добу, №8 Одеса — Харків також через день, а №790 Кропивницький — Київ виконує поїздки щоденно.

Також варто зауважити, що в «Укрзалізниці» зазначають, що новий графік руху поїздів у Львові та інших містах діятиме тимчасово — до покращення безпекової ситуації у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

