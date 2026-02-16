Це допомагає пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та зберегти фінансову стабільність домогосподарств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набрало чинності з початку 2026 року, передає Politeka.

Нові ставки стосуються водопостачання та каналізації у місцевих громадах, повідомляє Ренійська міська рада. Підвищення зумовлене зростанням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та тарифів на електроенергію, що вплинуло на фактичні витрати підприємств.

За оновленими розцінками кубометр води коштує 38,87 грн, що на 7,2% перевищує попередню вартість. Водовідведення підняли до 47,62 грн за кубометр — на 17,4% більше старих тарифів.

У «Водоканалі» пояснюють, що попередні ціни покривали лише 91% витрат. Додаткові видатки пов’язані з підвищенням зарплат персоналу, витратами на електроенергію та соціальними коригуваннями. План на 2026 рік передбачає подачу понад 478 тисяч кубометрів води та прийом близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Експерти радять мешканцям регулярно фіксувати показники лічильників, економно використовувати ресурси та планувати сімейний бюджет. Це допомагає пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та зберегти фінансову стабільність домогосподарств.

Громада наголошує на важливості своєчасної оплати рахунків та перевірки офіційних повідомлень. Соціально вразливі категорії можуть розраховувати на пільги або державні субсидії, що частково зменшують навантаження на сімейний бюджет.

Раціональне використання води та каналізаційних послуг забезпечує безперебійну роботу мереж і допомагає уникнути непередбачених проблем у будинках.

