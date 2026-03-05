Новий графік руху поїздів у Чернігівській області може змінюватися залежно від тривалості робіт та експлуатаційних потреб.

Новий графік руху поїздів у Чернігівській області передбачає тимчасові зміни для пасажирів приміського сполучення, повідомляє Politeka.

Через технічні причини на окремі дати скасовують низку рейсів між станціями Гребінка та Ніжин.

Про зміни попередили пасажирів, які користуються цим напрямком для щоденних поїздок. Тимчасові обмеження діятимуть у березні та на початку квітня, тому людям радять заздалегідь перевіряти розклад і планувати маршрут з урахуванням коригувань.

Зокрема, 13, 14 та 15 березня не курсуватиме приміський поїзд №6526/6525 Гребінка — Ніжин. За звичайним розкладом він прибуває до Ніжина о 19:32. У ті ж дні скасовано й зворотний рейс №6528/6527 Ніжин — Гребінка, відправлення якого передбачене о 20:43.

Ще один ранковий маршрут призупинять на довший період. Йдеться про рейс №6522/6521 Гребінка — Ніжин із прибуттям о 04:35 та поїзд №6524/6523 Ніжин — Гребінка, що зазвичай вирушає о 10:43.

Ці рейси не виконуватимуться 13, 14, 15, 16, 30 і 31 березня, а також 1, 2 та 3 квітня.

У компанії зазначають, що такі коригування пов’язані з технічними роботами на інфраструктурі. Подібні заходи проводять для підтримання безпечного стану колій та обладнання, що використовується під час приміських перевезень.

Залізничники також закликають пасажирів уважно стежити за оновленнями розкладу на офіційних ресурсах перевізника. Адже новий графік руху поїздів у Чернігівській області може змінюватися залежно від тривалості робіт та експлуатаційних потреб.

Після завершення необхідних технічних заходів рух на напрямку планують відновити у звичайному режимі.

