Напередодні 8 Березня ціни на квіти традиційно зростають, і в 2026 році подорожчання в Одесі може виявитися особливо відчутним, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, як змінилися цінники.

Після пікового попиту на День закоханих ринок дещо стабілізувався. Станом на кінець лютого середня вартість однієї троянди у великих мережах становить 100–120 грн. Кенійські сорти пропонуються від 85, високі троянди заввишки 80–90 см коштують приблизно 105–130 гривень.

Імпортні еквадорські троянди продаються у середньому по 99–135 грн за штуку. У службах доставки поштучні квіти стартують від 99, а червоні та преміальні сорти оцінюються у 139–149. На ринках ціни коливаються від 70 до 110, у великих містах переважно 90–120.

Готові букети та композиції традиційно коштують дорожче. Наприклад, букет із семи троянд із доставкою обійдеться приблизно у 1100–1200 грн, а великі композиції зі 101 троянди у мережевих магазинах стартують від 9–10 тисяч.

Безпосередньо у святкові дні та напередодні 8 Березня ціни зазвичай підвищуються приблизно в півтора раза. Тобто якщо сьогодні троянда коштує 100 грн, у день свята її ціна може сягнути 140–160, а популярні сорти — ще дорожче.

Тюльпани залишаються одними з найпопулярніших символів 8 Березня. Наразі їх можна придбати по 44–55 грн за штуку, але ближче до свята ціни традиційно зростають до 70–85 гривень за квітку через високий попит.

Додатковим фактором подорожчання квітів в Одесі цього року є підвищення витрат на зберігання букетів. Через перебої з електропостачанням магазини змушені використовувати генератори для підтримання оптимальної температури у холодильних камерах, що збільшує витрати бізнесу і може вплинути на кінцеву вартість квітів для споживачів.

