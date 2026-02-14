Обленерго оголосило нові локальні графіки відключення світла в Харківській області на неділю, 15 лютого 2026.

Енергетики попереджають мешканців Харківської області про додаткові графіки відключення світла для деяких населених пунктів на неділю, 15 лютого 2026 року, пише Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електричних мережах, 15 лютого будуть застосовувати в межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області.

Обмеження електропостачання діятимуть із 9:00 до 16:09 в місті Люботин за адресами вул. Державна, 180; вʼїзд Вінницький, 2, 4; а також у селищі Караван по вулиці Станіслава Шумицького, 1, 3, 4/1, 5, 7, 9, 9А, 15/1, 17, 17А, 17В, 19, 19Б, 20, 23, 23А, 25, 25А, повідомляє Politeka.

Також додаткові графіки відключення світла в Харківській області 15 лютого 2026 року торкнуться Зачепилівської селищної територіальної громади. Обмеження електропостачання там відбуватимуться приблизно з 8:00 до 17:00 в таких населених пунктах:

Зачепилівка (вул. Паркова, 9А, 13, 13А, 15, 17, 19; Садова, 21; Центральна, 49; пров. Спортивний, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; Незалежності, 3);

Сомівка (вулиця Центральна; Шкільна, 1-5, 7-10, 12-14, 16-18, 20-22, 24-29);

Займанка (Вишнева, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 16).

