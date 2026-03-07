Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Львівській області наразі не є неминучим.

Дефіцит продуктів у Львівській області може виникнути через складні погодні умови цієї зими, які вплинули на стан сільськогосподарських культур в Україні, повідомляє Politeka.net.

Про можливі ризики для врожаю розповів аграрний експерт Віталій Постригань.

За його словами, холодний сезон став серйозним випробуванням для фермерів. Сильні морози, рясні опади та різкі температурні коливання створили загрозу для озимини, насамперед для пшениці, з якої виготовляють борошно та хліб.

Основна небезпека полягала не лише у низькій температурі повітря, а й у промерзанні ґрунту. Коли на рівні кореневої системи показники опускалися до –10 °C і трималися понад дві доби, рослини могли зазнати значних пошкоджень.

Після короткого потепління спеціалісти провели обстеження полів. Попередні результати свідчать, що масштабного вимерзання не сталося, а більшість посівів пшениці витримали холодний період. Водночас на ділянках із тонким шаром снігу окремі площі могли постраждати. Найбільш вразливим до морозів виявився озимий ячмінь.

Сніговий покрив, який узимку захищав рослини, зараз створює інші труднощі. Через значні замети техніка не завжди може вчасно виїхати на поля для підживлення культур. Додаткову загрозу становить швидке танення, що здатне спричинити підтоплення у низинних місцях.

Водночас аграрії відзначають і позитивні фактори. У ґрунті накопичилися значні запаси вологи — одні з найбільших за останні десятиліття. За сприятливої весняної погоди це може допомогти сформувати стабільний урожай.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Львівській області наразі не є неминучим. Масової втрати посівів не зафіксовано, однак подальші погодні умови навесні можуть вплинути на обсяги зерна та майбутню вартість харчів.

