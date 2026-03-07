У більшості випадків доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області призначаються без додаткових звернень до Пенсійного фонду.

Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області у 2026 році нараховують автоматично для громадян, які досягли відповідного віку або мають статус ветерана війни, повідомляє Politeka..

Такі норми передбачені законодавством про соціальний захист ветеранів.

Йдеться про щомісячні надбавки для різних категорій отримувачів. Зокрема, учасники бойових дій можуть розраховувати на додаткові 25% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Також передбачена фіксована виплата у розмірі 40 гривень.

Якщо загальний розмір пенсійного забезпечення разом із надбавками не досягає встановленого мінімального рівня, держава призначає адресну допомогу. Вона компенсує різницю до необхідної суми.

Окремі вікові категорії мають власні щомісячні надбавки. Громадяни від 70 до 74 років отримують 300 гривень, люди віком 75–79 років — 456 гривень, а особи від 80 років — 570 гривень.

У більшості випадків доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області призначаються без додаткових звернень до Пенсійного фонду. Водночас виплати нараховують лише тим, чия загальна сума пенсійного забезпечення не перевищує 10 340,35 гривні.

Особливу увагу приділяють людям старше 80 років, які проживають самостійно та потребують стороннього догляду. Для них передбачена щомісячна підтримка близько 1 038 гривень.

Щоб отримати таку допомогу, необхідно мати медичний висновок про потребу у догляді та подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Після перевірки документів рішення щодо нарахування ухвалюється у встановленому порядку.

