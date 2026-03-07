Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області доступне через офіційні механізми розподілу з урахуванням соціальної вразливості заявників.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області надають у межах державної програми підтримки, повідомляє Politeka.

Переселенці можуть отримати тимчасовий прихисток у безпечних умовах на визначений період.

Подати заявку можна через портал «Дія» або звернувшись до органів місцевого самоврядування. Помешкання виділяють із державного фонду строком до 12 місяців. За відсутності альтернатив цей термін дозволяють продовжити.

Розподіл здійснюють за бальною системою. Під час оцінювання враховують склад родини, соціальні обставини та рівень потреби. Перевагу надають багатодітним сім’ям, родинам із дітьми, вагітним жінкам, людям з інвалідністю, особам похилого віку, чиї оселі пошкоджені або зруйновані. Мінімальна площа становить шість квадратних метрів на одну людину.

Для оформлення необхідно стати на облік у ЦНАПі, районній адміністрації чи виконавчому органі громади. Заявнику присвоюють унікальний номер. До пакета документів входять паспорт, довідка переселенця, ідентифікаційний код, підтвердження родинних зв’язків, а також пільгові довідки за наявності. Факт втрати помешкання засвідчують письмово члени домогосподарства.

Відмовити можуть лише через неповний комплект паперів або недостовірні дані. Таке рішення дозволяється оскаржити у суді.

Тим, хто не має пріоритетного статусу, рекомендують звертатися до сервісу «Прихисток», контакт-центрів громад або перевірених волонтерських платформ. Пропозиції проходять додаткову перевірку та регулярно оновлюються.

