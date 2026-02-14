Облэнерго объявило новые локальные графики отключения света в Харьковской области на воскресенье, 15 февраля 2026 года.

Энергетики предупреждают жителей Харьковской области о дополнительных графиках отключения света для некоторых населенных пунктов на воскресенье, 15 февраля 2026 года, пишет Politeka.

В частности, по данным облэнерго, локальные графики отключения света, связанные с проведением плановых профилактических работ в электрических сетях, 15 февраля будут применяться в пределах Люботинского городского территориального общества в Харьковской области.

Ограничения электроснабжения будут действовать с 9:00 до 16:09 в городе Люботин по адресам ул. Государственная, 180; въезд Винницкий, 2, 4; а также в поселке Караван по улице Станислава Шумицкого, 1, 3, 4/1, 5, 7, 9, 9А, 15/1, 17, 17А, 17В, 19, 19Б, 20, 23, 23А, 25, 25А, сообщает Politeka.

Также дополнительные графики отключения света в Харьковской области 15 февраля 2026 года коснутся Зачепиловской поселковой территориальной общины. Ограничения электроснабжения там будут происходить примерно с 8:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Зачепиловка (ул. Парковая, 9А, 13, 13А, 15, 17, 19; Садовая, 21; Центральная, 49; пер. Спортивный, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; Независимости, 3);

Сомовка (улица Центральная; Школьная, 1-5, 7-10, 12-14, 16-18, 20-22, 24-29);

Займанка (Вишневая, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 16).

