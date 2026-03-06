Завершення опалювального сезону в Харкові у 2026 році ще не має конкретної дати, повідомляє Politeka.

Місто — одне з найбільших на сході України, яке через географічне розташування постійно перебуває під загрозою обстрілів. Цьогорічна зима показала, що систематичні удари по енергетичних об’єктах, підстанціях та тепломережах створюють додаткові труднощі для стабільного теплопостачання.

Через атаки комунальні служби змушені були відключати електрику у деяких районах, що безпосередньо впливало на опалення. Частини мереж відключали превентивно, щоб уникнути аварій, тож фактичне вимкнення тепла може залежати не лише від температури, а й від технічних чи безпекових ризиків.

Місто готувалося до складної зими: ремонтували тепломережі, модернізували котельні та створювали “енергетичні острови” — автономні ділянки, здатні працювати незалежно від основної системи. Це дозволило деяким мікрорайонам залишатися з теплом навіть під час аварійних відключень.

У 2026 році остаточне рішення про завершення опалювального сезону прийматимуть адміністрації на місцях, орієнтуючись на погодні умови та технічний стан теплових мереж. Теплопостачання планують відключати, коли середньодобова температура трьох днів поспіль перевищить +8 °C, проте непередбачувані поломки або аварії можуть змістити ці терміни.

Минулого року дату визначили розпорядженням № 243 начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. Враховували клімат, будівельні норми, технічні правила експлуатації та державні санітарні стандарти. Відключення не проводили раніше, ніж середньодобова температура протягом трьох днів перевищила +8 °C, що дозволяло адміністраціям самостійно визначати точний день завершення опалювального сезону та уникати перебоїв.

Отже, завершення опалювального сезону в Харкові ймовірно відбуватиметься поступово, із можливими коригуваннями залежно від погоди та стану мереж. Мешканцям радять стежити за повідомленнями комунальних служб, щоб підготуватися до відключень і уникнути неприємних сюрпризів.

