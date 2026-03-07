Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що в ситуації з Угорщиною і ремонтом нафтопроводу «Дружба» треба діяти прагматично, тим паче, що за Орбаном стоїть Трамп, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, інкасатори «Ощадбанку» везли з Австрії 40 млн доларів, 30 млн євро і золото в Україну, але їх затримали в Угорщині. За його словами, треба ще розібратися, на що мали піти ці гроші, але загалом ця ситуація свідчить про погіршення відносин України і Угорщини.

«Ви би погодилися відремонтувати нафтопровід «Дружба» і мати 90 млрд євро, крім того, ще й отримати 20-ий пакет санкцій проти росії. Якщо суто прагматично підійти, то фактично ми б отримали більше, ніж втратили. Ми ризикуємо втратити більше. А що, якщо Орбан переможе? А що, якщо переможе Мадяр і скаже, що хоче качати нафту з росії нафтопроводом «Дружба»? Якщо так, то що далі? Ми граємо дуже ризиковано», – коментує Олександр Мусієнко.

За словами експерта, є такі дуже-дуже азартні люди, які ходять по тонкій кризі. І як би не хотілось, констатує він, нам не вдасться зламати весь світ, тому іноді треба включати реалізм, прагматизм і подумати, чи ми втратимо більше, чи здобудемо більше.

«ЄС готовий відремонтувати, окей, давайте виставимо цінник, скажемо: «Давайте, шановні друзі, ремонтуйте, нема питань». Це по-перше. По-друге, знімаємо всі ці невиправдані амбіції Орбана і кажемо: «Ось». Хоча, знову ж таки, якщо за Орбаном стоять США, то постійно будуть хитрощі. На нас буде здійснюватися постійний тиск через Угорщину, можливо, через інші країни. Тобто це тиск на те, щоби ми були більш послідовними на перемовинах, пішли на якісь компроміси тощо. Але просто треба подумати, зважити. Іноді буває вибір між поганим і дуже поганим. І щось треба обирати, вочевидь, краще не дуже погане», – пояснює Олександр Мусієнко.

