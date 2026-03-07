Подорожчання проїзду в Полтавській області вже стало відчутним ударом по гаманцях місцевих мешканців, тож розповідаємо, кого саме це стосується.

Подорожчання проїзду в Полтавській області торкнулося приміських маршруток, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Полтавській області, перш за все, стосується напрямку з Кам’яних Поток до Кременчука, де вартість квитка зросла з 15 грн до 20 грн.

Про зміну тарифів повідомили самі місцеві мешканці, які щодня користуються цим транспортом. Жителі сіл кажуть, що підвищення стало для них відчутним.

За словами жителя Кам’яних Поток, раніше дорога туди і назад обходилася у 15 грн в один бік, а тепер доведеться платити по 20 грн. Якщо ж їхати не до Раківки, а одразу в центр Кременчука маршруткою з села, то вартість поїздки становить уже 40 грн.

При цьому, підвищення відбулося не на всіх приміських маршрутах, що викликає додаткові запитання у пасажирів. Інша місцева жителька звертає увагу на стан дороги з Кам’яних Поток до Кременчука.

Вона зазначає, що попри зростання тарифів комфорт перевезень не покращується, а якість дорожнього покриття залишається незадовільною. Люди нарікають, що змушені платити більше, але умови поїздок кращими не стають.

У Кременчуцькій РВА пояснили, що перевізники відповідно до чинного законодавства більше не погоджують подорожчання проїзду в Полтавській області, а лише інформують про це ПОВА.

Серед причин підвищення вартості квитків перевізники називають зростання ціни на паливо та запчастини. До слова, у лютому цього року до 20 грн зросла й вартість квитка з села Кривуші та у зворотному напрямку.

Раніше пасажири сплачували на 3–4 грн менше залежно від рейсу. Так, маршрутка до Власівки коштувала 16 грн, а до Світловодська 17 грн.

