Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області дозволяє своєчасно виявляти ризики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області набрала чинності на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Програма фінансує базові медичні обстеження для мешканців регіону від 40 років і спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та психічних порушень.

Про старт ініціативи оголосила прем’єрка Юлія Свириденко. Вона реалізується в рамках державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+» і покликана забезпечити своєчасну діагностику та запобігти ускладненням.

З 1 січня учасники можуть пройти перевірку серця, виміряти рівень глюкози та оцінити психічний стан. Персональні повідомлення надходять через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження кошти у розмірі 2000 гривень зараховуються на спеціальний рахунок і використовуються виключно для скринінгу.

Для громадян без цифрових сервісів передбачено альтернативне оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводять державні, комунальні та приватні медичні заклади, що відповідають стандартам МОЗ та НСЗУ. Перелік установ буде оприлюднено найближчим часом.

Фахівці підкреслюють, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області дозволяє своєчасно виявляти ризики, підвищує ефективність профілактики та сприяє активності старшого покоління.

На реалізацію програми в 2026 році передбачено 10 мільярдів гривень. Міністерство охорони здоров’я разом з НСЗУ координує роботу, щоб усі охочі могли отримати послуги без затримок.

Мешканців закликають планувати візити заздалегідь та стежити за оновленнями, щоб максимально ефективно скористатися державною підтримкою.

Щоденне інформування допомагає літнім людям своєчасно отримати кошти та пройти обстеження без черг і зайвого очікування.

