У Полтаві періодично організовують безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, тому розповідаємо, де дізнатися актуальну інформацію.

Жителям громади радять уважно стежити за офіційними сторінками організацій і благодійних фондів, щоб не прпустити видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, повідомляє Politeka.

Дати видачі, умови участі та перелік допомоги можуть змінюватися залежно від наявності ресурсів.

Зокрема, інформацію про нові програми підтримки регулярно публікують у соціальних мережах та телеграм-каналах, де також розміщують інструкції щодо реєстрації та список необхідних документів.

Одним із таких джерел є офіційний телеграм-канал «Церква Спасіння Допомога». Там повідомляють про нові можливості отримати безкоштовні продукти, умови участі та форми реєстрації.

Волонтери приймають ВПО та пенсіонерів за адресою: проспект Миру, 24 у Полтаві. Саме через канал можна дізнатися, коли планується наступна підтримка.

Організатори наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві розподіляють у межах благодійних ініціатив, тому інформація оновлюється нерегулярно і залежить від обсягів отриманої підтримки.

Також допомогу в регіоні надає благодійна організація «Карітас». Зокрема, із 8 січня тут проводили видачу спеціалізованих гігієнічних наборів для внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Полтавської області.

Час від часу там надають і продовольчу допомогу. Щоб не пропустити оголошення про видачу, умови та список необхідних документів, варто слідкувати за офіційною сторінкою у Фейсбук.

Там оперативно інформують не лише про продуктові допомогу, а й про іншу гуманітарну підтримку та можливість її отримати.

