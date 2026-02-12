Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі стали доступними після відновлення роботи одного з благодійних проєктів.

Безкоштовними продуктами для ВПО в Одесі забезпечує благодійний проєкт «Їжа Життя», повідомляє Politeka.

Як йдеться на їхній офіційній сторінці у Фейсбук, із 5 січня 2026 року фонд відновив щоденну роздачу гарячих страв та напоїв для внутрішньо переміщених осіб. Тож в такому форматі місцеві можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО в Одесі.

Йдеться про ініціативу, що працює на базі благодійного фонду "Гостинна хата" та вже не перший рік підтримує людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Роздача гарячої їжі відбувається щодня о 12:30 за адресою Водопровідна 13, а скористатися допомогою можуть внутрішньо переміщені особи та всі, хто потребує підтримки.

У фонді наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО в Одесі є лише частиною ширшої програми допомоги. Окрім гарячих обідів та теплих напоїв, у центрі продовжує діяти система видачі продовольчих наборів, яка була оновлена з 10.02.2025.

Згідно з новими правилами, щодня видається не більше 50 наборів, а пріоритет надається новоприбулим переселенцям з моменту реєстрації довідки. Така допомога для них надається один раз на місяць протягом перших трьох місяців перебування в облцентрі.

Для інших категорій внутрішньо переміщених осіб набори передбачені один раз на два місяці. Це стосується матерів, які самостійно виховують дітей, родин з вагітними жінками.

А також - пенсіонерів віком від 70 років, які проживають самі, сімей із двох пенсіонерів такого ж віку, самотніх людей з інвалідністю першої та другої груп, а також багатодітних сімей.

