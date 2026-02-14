Дефіцит продуктів у Миколаєві стає відчутнішим через різке скорочення запасів жита на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

Нестача сировини вже впливає на сегмент хлібобулочних виробів. У торговельних точках фіксують поступове зростання вартості.

Директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський повідомляє: у 2025–2026 роках значна частина підприємств буде змушена закуповувати зерно за кордоном через майже повну відсутність внутрішніх резервів. Уже зараз на ринку з’являється житнє борошно з Польщі та країн Балтії, що підвищує витрати виробників.

Аграрії скорочують посіви через нижчу врожайність — близько 40 центнерів з гектара проти 60 у пшениці. Господарства переорієнтовуються на більш рентабельні культури. Додаткові труднощі створило припинення поставок з Білорусі, які раніше частково покривали імпорт, а також ускладнена логістика.

Ціна тонни жита зросла з 6–7 тисяч гривень торік до 12–14 тисяч у травні 2025 року. Борошно подорожчало з 10 до 18–20 тисяч гривень. За оцінками учасників галузі, хліб може коштувати 40–50 гривень за одиницю. Деякі виробники розглядають можливість тимчасового призупинення роботи через зниження прибутковості.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів у Миколаєві стосується передусім житнього напрямку, тоді як інші позиції залишаються доступними для споживачів.

Містянам радять уважно стежити за ринковими змінами, планувати закупівлі завчасно та уникати ажіотажу. Помірне формування запасів допоможе втримати витрати під контролем і зберегти стабільність родинного бюджету.

