Подорожчання проїзду в Києві торкнулося маршруток на окремих напрямках, повідомляє Politeka.

З 20 січня 2026 року у столиці спостерігається подорожчання проїзду в Києві. На маршрутах №386, що з’єднує станцію метро Святошин із селом Луб’янка, та №820 між Вишневим і вулицею Нижній Вал поїздка коштує 20 гривень замість колишніх 15.

Причиною підвищення тарифів називають зростання цін на пальне, запчастини, шини, електроенергію, опалення та інші витрати перевізників.

Експерти наголошують, що багато київських маршруток застарілі, потребують технічного обслуговування, а відсутність валідаторів збільшує обсяги готівкових розрахунків без контролю.

Аналітик Олександр Гречко, співзасновник ГО "Пасажири Києва", зазначає: заяви міської влади щодо тарифів частіше мають політичний характер, ніж практичне значення для зниження вартості поїздки.

Водночас подорожчання проїзду в Києві додатково ускладнює щоденні пересування для пасажирів, які користуються громадським транспортом на роботу чи навчання.

Фахівці підкреслюють, що нові тарифи відображають не лише економічні чинники, а й структурні проблеми системи перевезень. Без державної підтримки перевізники змушені покривати витрати за рахунок пасажирів, що підвищує фінансове навантаження на населення.

Місцева влада наразі шукає шляхи для модернізації транспорту та впровадження безготівкових розрахунків, проте комплексне вирішення проблем потребує часу і додаткових інвестицій.

Пасажирам радять заздалегідь планувати маршрути та користуватися електронними квитками, щоб зменшити витрати та час у дорозі.

