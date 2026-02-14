Грошова допомога для ВПО у Київській області у лютому отримає додаткове фінансування в межах оновленої державної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив народний депутат України Сергій Козир.

За його словами, уряд ухвалив рішення відновити окремі виплати для дітей зі статусом ВПО, які раніше були призупинені.

Ідеться про щомісячну компенсацію на оренду житла в розмірі 3000 гривень. Програма охопить понад 400 тисяч дітей по всій країні. Кошти на реалізацію ініціативи планують залучити шляхом перерозподілу бюджетних напрямів, що фактично не використовувалися. Загальний обсяг фінансування становитиме близько 7 мільярдів гривень. Виплати здійснюватимуться без урахування доходів родин.

Окремо діє базова програма підтримки на проживання, яка має кризовий характер і спрямована на громадян, що втратили житло через війну. Вона передбачає допомогу строком на шість місяців із можливістю продовження. Наразі її чинність встановлена до кінця лютого 2026 року.

Право на отримання коштів мають найбільш уразливі категорії: люди з інвалідністю, родини з неповнолітніми, домогосподарства, де всі члени є непрацездатними, а також інші групи, визначені законодавством.

Згідно з умовами, грошова допомога для ВПО у Київській області нараховується щомісяця одному уповноваженому представнику сім’ї. Розмір становить 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 2000 гривень — для інших членів родини.

Отримувачів закликають уважно стежити за оголошеннями, щоб не пропустити нові нарахування та зміни у програмі.

