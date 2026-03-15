У різних населених пунктах вводяться графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 16 по 22 березня.

Інформацію підтвердили кілька місцевих громад на офіційних сторінках у Facebook.

У цей період фахівці виконуватимуть обслуговування та модернізацію енергетичної інфраструктури. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електромереж і зменшення ризику аварійних ситуацій у майбутньому. Саме тому у різних населених пунктах області тимчасово діятимуть графіки відключення світла.

Жителям Івано-Франківської області радять заздалегідь ознайомитися з графіками відключень світла на тиждень з 16 по 22 березня і врахувати можливі перебої під час планування щоденних справ.

У зв’язку з плановими роботами буде відсутнє електропостачання щоденно з 16.03.2026 по 17.03.2026 з 09:00 по 18:00 години в населеному пункті Рожнів на вулицях Богдана Лепкого, Заболотівська, О.Михнюк, Петра Дорошенка.

17 березня 2026 року з 09:00 до 18:00 електроенергії не буде у селі Хімчин. Відключення торкнеться будинків, розташованих на вулицях: Богдана Лепкого, Косівська, Незалежна, Незалежності, Петра

Сагайдачного.

За інформацією енергетиків, 18 березня 2026 року з 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово відсутнє у низці сіл. Зокрема, обмеження запровадять у селі Джурків на вулицях Василя Стефаника, Гайова, Зелена, Івана Франка, Ірчана, Комарова, Кузнєцова, М. Черемшини, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Тракторна, Українська та Ю. Гагаріна.

Також світло вимкнуть у селі Пищаче на вулицях Довбуша, Козланюка та Українська, а в селі Підгайчики — на вулиці Чігри.

Крім того, 18 березня з 11:00 до 17:00 знеструмлення заплановані у селі Загайпіль, де електрики не буде на вулицях 1-го Травня, Богдана Хмельницького, Молодіжна, Садова, Тараса Шевченка, Українська, Хрептюкова та Шкільна.

У цей же час відключення торкнуться й частини села Підгайчики — зокрема вулиць 1-го Травня, Василя Стефаника, Гора, Горішня, Гостинець, Григорашівка, Заводська, Загайпільська, Івана Франка, Колгоспна, Левада, Левадна, Лесі Українки, Лісова, Михайла Грушевського, Молодіжна, Нова, Озерна, Перемоги, Польова, Помірки, Сільська, Соборна, Сороханка, Танкістів, Тараса Шевченка, Тиха, Чігри, Шкільна, Я. Винничука та Ярослава Мудрого.

Також 20 березня 2026 року з 08:00 до 20:00 заплановані тривалі відключення електроенергії у селі Підгайчики. Світла не буде на вулицях Гора, Михайла Грушевського, Танкістів та Шкільна.

Останні новини України:

